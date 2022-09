4 Settembre 2022 16:20

Elezioni Regionali Sicilia, De Luca contro Schifani: “nessuna possibilità di accordo con il Cento/Destra, non scendiamo a patti con nessuno”

“Schifani non si faccia illusioni… non esiste neanche la minima possibilità che Cateno De Luca possa fare accordi con lui. Non farò mai la stampella a Renato Schifani perché non voglio avere a che fare con personaggi che attualmente risultano coinvolti nel sistema Montante, emblema dei più schifosi rapporti tra mafia e politica”. Ad affermarlo il leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana replicando alle dichiarazioni del senatore Schifani che alla domanda di alcuni giornalisti su un possibile accordo con De Luca ha risposto: “in politica mai dire mai”.

Ferma la presa di posizione di De Luca che ribadisce: “in passato ho dialogato con Miccichè, a cui ascrivo tante colpe e responsabilità, ma gli riconosco il merito di non essere mai stato accostato a vicende di mafia, appartenendo a tutt’altro mondo rispetto a quello di Schifani”.