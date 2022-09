17 Settembre 2022 14:20

Elezioni Regionali Sicilia: Armao firma il patto sociale proposto da CNA e propone che le forze politiche fermino la campagna elettorale per un giorno per trovare le risorse per abbattere le bollette folli

Gaetano Armao ha firmato il patto sociale proposto dal CNA e intervenendo al confronto ha dichiarato: “gli artigiani chiedono risposte concrete, immediate e programmazione per il futuro. Propongo da settimane di fermare per 1 giorno la campagna elettorale per trovare le risorse necessarie ad affrontare il calvario di artigiani e commercianti, di microimprese che sono al collasso per via di bollette folli”.

“I vertici dell’Assemblea Regionale sono però troppo occupati per le loro ambizioni assessoriali per occuparsene”, conclude Armao.