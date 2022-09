Elezioni Regionali, Russo: “in Sicilia Impegno Civico con Caterina Chinnici”

17 Settembre 2022 14:15

Russo (Impegno Civico): “anche in Sicilia la coalizione progressista è l’unica speranza di riscatto per costruire una Regione efficiente”

“Anche in Sicilia la coalizione progressista è l’unica speranza di riscatto per costruire una Regione efficiente e in grado di affrontare le difficilissime sfide che abbiamo davanti. Impegno Civico sostiene convintamente Caterina Chinnici, candidata autorevole alla guida della Regione per la sua storia e la sua sensibilità. Come ribadito due giorni fa a Termini Imerese, in occasione di un incontro della coalizione sul ruolo delle donne, solo il fronte progressista unito è in grado di portare al governo della Regione e a quello del Paese, una visione di società moderna e innovativa e di dare al tempo stesso, risposte concrete ai problemi dei cittadini, a partire dall’aumento indiscriminato delle bollette e dal caro vita in generale”. Così la senatrice Loredana Russo, candidata al Senato per Impegno Civico con Luigi Di Maio, capolista al plurinominale nel Collegio Sicilia 1.

“L’irresponsabilità di Conte e del suo partito personale, ha prodotto prima una crisi di governo a Roma e poi uno scellerato dietrofront nell’adesione alla coalizione progressista in Sicilia. Insieme alla comunità di Impegno Civico e a Luigi Di Maio, continueremo a batterci con tutte le forze, per l’affermazione della coalizione progressista alle elezioni del 25 settembre, sia alla Regione Sicilia con Caterina Chinnici che in tutta Italia”, conclude.