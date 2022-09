16 Settembre 2022 09:01

Elezioni regionali, Eliana Esposito: “abbiamo un programma concreto per la Sicilia, pronti a risolvere i problemi dell’Isola”

“Lo sviluppo economico è lo strumento principale per sconfiggere la mafia. Il programma di Siciliani Liberi – c’è scritto in una nota- è assolutamente antimafia. La Zesi, Zona Economica Seciale Integrale, cuore pulsante del programma, darebbe benefici a tutta l’economia, quindi a tutte le imprese e alla società. La mafia pesca nel bisogno, nella povertà. Un programma economico in grado di sconfiggere la povertà è in grado di sconfiggere la mafia. La trasformazione della Sicilia in ZESI, la riduzione dell’IVA al 10% e al 3% di quella agevolata, il dimezzamento del prezzo della benzina, l’introduzione di una moneta complementare sono le misure necessarie per risollevare tutti i settori dell’economia siciliana, sconfiggere la disoccupazione e la criminalità mafiosa”. Nelle sue interviste Eliana Esposito, candidata alla Presidenza della Regione Siciliana per Siciliani Liberi, continua ad affermare “che il suo programma dà soluzioni concrete per la Sicilia”.

Eliana Esposito, venerdì 16 alle ore 10,30, sarà intervistata in videoconferenza per Tele Mistretta; alle ore 18:00 sarà a Misiliscemi, piazza del Villaggio – Locogrande; alle ore 19,30 Incontro online con un’associazione; alle ore 21,30 sarà Trapani; Sabato 17 alle ore 18,30 ad Alcamo; alle ore 21:00 a Castellammare (angolo tra c.so Garibaldi e c.so Bernardo Mattarella) e poi alla Marina; Domenica 18 ore 19,30 Catania, Spettacomizio.