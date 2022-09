Elezioni, Nicola Irto ha votato presso la scuola media Pythagoras di Reggio Calabria | FOTO

25 Settembre 2022 12:48

Il candidato PD al Senato, Nicola Irto, si è presentato alle 11:00 presso il seggio nella scuola media statale Pythagoras di Reggio Calabria per esprimere la propria preferenza elettorale

Mattinata elettorale intensa anche a Reggio Calabria. Scorrono le file dei cittadini chiamati a esprimere la loro preferenza elettorale per Camera e Senato al fine di eleggere il nuovo governo che si succederà all’attuale (uscente) guidato da Mario Draghi. Alle ore 11:00 si è presentato in cabina elettorale anche Nicola Irto.

Il segretario regionale del PD, capolista nel collegio plurinominale al Senato in Calabria, ha votato presso la scuola media statale Pythagoras. “Ho votato. Per la democrazia, per la mia terra, per l’Italia. Buon voto“, ha dichiarato su Facebook.