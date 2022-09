23 Settembre 2022 12:49

Elezioni: a Reggio Calabria la chiusura di campagna elettorale del M5S con De Raho e Toninelli, Auddino e Foti

“Stasera dalle ore 19 alle ore 20 sarò a Reggio Calabria in Piazza Duomo per la chiusura della campagna elettorale. Insieme a Fabio Foti, candidato alla Camera nell’uninominale di Reggio Calabria, e agli attivisti presenteremo il progetto del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte per la Calabria”, è quanto afferma il senatore Giuseppe Auddino del Movimento 5 Stelle, candidato al Senato nel collegio plurinominale Calabria ed in quello uninominale Reggio, Vibo e Catanzaro.

“Interverranno Federico Cafiero De Raho, ex Procuratore nazionale antimafia e candidato nel plurinominale Camera, e Danilo Toninelli, ex Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recatosi più volte in Calabria, con il quale abbiamo fatto un lavoro eccellente per il rilancio del Porto di Gioia Tauro. Saranno quindi tante le testimonianze di buona politica, di ciò che è stato fatto per la nostra terra e di ciò che faremo”, conclude.