Elezioni, Reggio Attiva si schiera: “sosterremo Cannizzaro, unico a spendersi per la città”

14 Settembre 2022 15:28

Gli attivisti del movimento locale fanno sapere che alle prossime elezioni del 25 settembre sosterranno il partito Forza Italia, in modo particolare nella persona dell’On. Francesco Cannizzaro: “è l’unico tra i candidati reggini con un’idea ben chiara per la Reggio del futuro”

Il movimento Reggio Attiva rende noto che alle prossime elezioni del 25 settembre sosterrà il partito Forza Italia, in modo particolare nella persona dell’On. Francesco Cannizzaro. Il motivo è stato reso pubblico attraverso una nota: “persona che, forse l’unica, negli ultimi anni si è speso per Reggio. Quindi abbiamo scelto di premiare con il nostro sostegno, prima di tutto un Reggino ma anche una persona che, con passione e con tanto lavoro si è impegnato, ottenendo ottimi risultati, per la nostra città. Siamo convinti che con la certa vittoria del centro destra, quindi con un governo amico e non dai banchi dell’opposizione, potrà e certamente farà ancora di più”.

Ma oltre a queste motivazioni, Reggio Attiva spiega che “il motivo della scelta ricade su Cannizzaro perché è l’unico, tra i pochi Reggini candidati, che ha un progetto ed una idea ben chiara per la Reggio del futuro che si cercherà di attuare quando manderemo, speriamo a breve, a casa l’attuale amministrazione di centro sinistra. Siamo certi che i Reggini, come stiamo facendo noi e tantissimi altri, premino con il loro consenso chi ha già dimostrato con i fatti e sposino una nuova idea di rilancio della Città che partirà il giorno dopo le elezioni. Basta votare gente che è solo in cerca di un posto al sole, gente opportunista ed arrivista che ha già dimostrato di infischiarsene di Reggio e dei Reggini, i fatti sono fatti ed a Reggio ci conosciamo tutti…”.