Elezioni, Razza plaude Meloni: “sarà all’altezza della sfida”. E su Musumeci…

26 Settembre 2022 11:48

L’assessore siciliano alla sanità si dichiara “contento per l’affermazione di FdI e per l’elezione del presidente Musumeci e di tutti i nostri rappresentanti al Parlamento nazionale”

“Vincere le elezioni nazionali nel tempo di una crisi economica, di una guerra dentro i confini dell’Europa e – speriamo – nella coda finale di una emergenza sanitaria globale, è una responsabilità infinita. Giorgia Meloni sarà all’altezza di questa sfida che, tra le sue emergenze, ha il Mezzogiorno e la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica. Sono contento per l’affermazione di FdI e per l’elezione del presidente Musumeci e di tutti i nostri rappresentanti al Parlamento nazionale”. E’ quanto scrive sui social Ruggero Razza, assessore alla Sanità uscente della Regione Siciliana, che si complimenta con Giorgia Meloni per la vittoria alle elezioni.

“Di regionali parliamo più tardi, con l’ottimismo degli exit poll”, conclude Razza. Intanto Nello Musumeci, non ricandidato dal centrodestra per il bis a Palazzo d’Orleans al termine di un lungo tira e molla interno alla coalizione, dovrebbe traslocare a Roma grazie al largo successo nel collegio etneo dove ha rappresentato tutta la coalizione con la spilletta di Fratelli d’Italia. Si attende il completamento delle sezioni da scrutinare.