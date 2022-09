Elezioni, Quagliariello (Noi Moderati): “Calabria non sia terra di sfruttamento elettorale”

23 Settembre 2022 09:26

Elezioni, l’esponente di Noi Moderati: “Aree fragili meritano proposte”

“E’ impressionante come in queste ore, in particolare fra sinistra e M5S, ci sia una gara ad accaparrarsi il consenso delle fasce e delle aree più fragili del nostro Paese, tra cui la Calabria, alimentandone lo stato di fragilità invece di avanzare proposte che mettano i territori nelle condizioni di superarlo”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, di ‘Noi Moderati’. “Per quanto ci riguarda – prosegue Quagliariello – questa tornata elettorale non è occasione per lucrare sulle debolezze ma per rilanciare un impegno che, a partire dal Mezzogiorno, dalla Calabria e dall’entroterra appenninico, ci ha visto da sempre in prima linea. Si tratta di territori che presentano un gap di sviluppo e dunque un grande potenziale di crescita; che custodiscono il cuore identitario della nostra nazione; che favoriscono un modello sociale da emendare da alcuni vizi atavici ma del quale l’esperienza della pandemia ha rivelato le enormi potenzialità”.

Quagliariello sottolinea ancora: “oggi, di fronte alla grave crisi che stiamo vivendo, si schiude per le aree fragili una inattesa occasione di ripartenza. C’è da mettere sapientemente a frutto il Pnrr e c’è da favorire le condizioni di contesto che consentano al Sud, alla Calabria e alle aree interne di camminare con le proprie gambe”. Poi conclude: “mentre da molte latitudini politiche c’è chi si affanna a innaffiare la pianta del disagio alimentando il miraggio assistenziale – conclude – noi intendiamo continuare a farci portatori di un nuovo modello di sviluppo”.