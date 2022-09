4 Settembre 2022 18:45

Elezioni politiche, Tajani: “si può votare per la coalizione di centro/destra o per quella di centro/sinistra, io riconosco Letta come interlocutore, Calenda è un voto sprecato”

“Il voto per Calenda è un voto sprecato”. E’ quanto ha affermato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che intervenendo al festival della tv di Dogliani ha osservato: “si può votare per la coalizione di centro destra o per quella di centro sinistra, io riconosco Letta come interlocutore, ma votare per il terzo polo che diventerà quarto perché prenderà meno voti di Conte e Grillo e quindi avrà un manipolo di parlamentari, è un voto sprecato”, conclude.