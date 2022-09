Elezioni Politiche, Italia col fiato sospeso: finalmente ci siamo, lo spoglio in diretta su StrettoWeb

25 Settembre 2022 22:30

Elezioni Politiche, per l’Italia è il giorno della verità: vincerà il Centro/Destra o ci sarà il recupero del Partito Democratico? Dalle 23 lo spoglio in diretta su StrettoWeb

Finalmente ci siamo! Alle 23:00 finiranno le operazioni di voto di queste convulse elezioni politiche con una campagna elettorale effettuata sostanzialmente sotto l’ombrellone per via della caduta del governo Draghi a fine Luglio. Una propaganda rapidissima con grande favorito il Centro/Destra e Fratelli d’Italia in particolare. Nella coalizione del Partito Democratico, invece, Enrico Letta ha tentato di recuperare uno svantaggio evidente per via di scelte che la base non ha digerito. Il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte spera in un recupero in extremis soprattutto al Centro/Sud. Insomma, la curiosità è tanta e insieme conosceremo i dati in tempo reale.

Lo spoglio inizierà alle ore 23:00 e tutti i dati saranno in diretta su StrettoWeb nell’apposita pagina: