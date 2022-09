Elezioni politiche, gli ultimi sondaggi: il Movimento 5 Stelle sorpassa la Lega

4 Settembre 2022 09:05

Elezioni politiche, i sondaggi: Fratelli d’Italia e Pd restano ai primi due posti, ma alle loro spalle la Lega perde terreno e si ferma al 12% contro il 13% del Movimento 5 Stelle

Mentre manca meno di un mese alle elezioni politiche del 25 settembre, Fratelli d’Italia e Pd restano ai primi due posti, ma alle loro spalle la Lega perde terreno e si ferma al 12% contro il 13% del Movimento 5 Stelle. Da rimarcare che Italia Viva e Azione sono, al momento, distanti da Forza Italia, che si assesta all’8%.

Nel dettagli, secondo la rilevazione “Izi – Scenari per l’Italia”, Fratelli d’Italia si assesta al 24,5%, il Partito democratico fermo al 21,8%. Il Movimento 5 stelle, come detto, sorpassa la Lega: 13% contro 12%. A seguire Forza Italia all’8%, mentre ancora distanti sembrano Azione-Italia Viva al 5,2% e Sinistra Italiana-Europa verde al 4,5%. Sotto il quorum del 3, ItalExit al 2,6% e + Europa al 2%. Poi l’Unione popolare con De Magistris all’1,4%, Impegno civico di Di Maio allo 0,6% come i centristi di Noi moderati. Alternativa per l’Italia allo 0,2%.