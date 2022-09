Elezioni, gli ultimi sondaggi: in calo Centro/Destra e Centro/Sinistra, avanza il Movimento 5 Stelle | DATI

5 Settembre 2022 18:49

Elezioni, gli ultimi sondaggi Quorum/YouTrend per Sky: il Movimento 5 Stelle è in ripresa grazie all’azione di Giuseppe Conte

Mentre prosegue con forza la campagna elettorale dei partiti e dei leader che stanno girando l’Italia per far conoscere i propri programmi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il sondaggio Quorum/YouTrend per Sky evidenza il calo delle due principali coalizioni (Centro/Destra e Centro/Sinistra), mentre il Movimento 5 Stelle è in ripresa grazie all’azione di Giuseppe Conte.

Secondo le rilevazioni Fratelli d’Italia è al 24,2% con una crescita dello 0,1% mentre la Lega perde lo 0,3% ed è al 13,5%. Forza Italia è in calo dello 0,6% e il Centro/Destra unito è al 47,3% rispetto al 48,5% della scorsa settimana. Anche il Pd cala (-0,8%) ed è al 21,9% mentre guadagnano decimali l’alleanza Alleanza Sinistra-Verdi e Impegno Civico di Di Maio. Giù anche +Europa con Emma Bonino (-0,7%). Il M5S cresce di un punto percentuale e arriva al 12,1% mentre l’alleanza tra Azione e Italia Viva (Terzo Polo) perde lo 0,1% e si attesta al 5,2%. Chiudono Italexit di Paragoneal 2,6% e Unione Popolare con De Magistrsi stabile all’1,2%.