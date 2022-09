Elezioni, il PD di Rende plaude ai neoeletti Irto, Bossio, Stumpo e al risultato ottenuto da Pecoraro

26 Settembre 2022 21:31

Risultati elettorali, il circolo PD di Rende plaude ai neoeletti Irto, Bruno Bossio, Stumpo e al risultato ottenuto da Pecoraro

“Il Partito Democratico in Calabria continua a dimostrare quanto dalla nostra storia si possa costruire una nuova classe dirigente”. Con una nota stampa il circolo PD di Rende ha voluto congratularsi con i neo eletti Nicola Irto ed Enza Bruno Bossio, oltre che con Nico Stumpo. “Un risultato che sancisce come il percorso di rinnovamento sia già iniziato affidando ai giovani responsabilità, confidando nella loro energia e nella loro visione del futuro con un approccio politico più fresco e dinamico, una visione più aperta e pluralista, sotto la guida attenta dei dirigenti del partito. Siamo in una fase storica delicata e mai come in questo momento siamo tenuti a svolgere un ruolo centrale e determinante per difendere i principi democratici della nostra costituzione, minati dall’attuale ventata di populismo che incombe sulla nostra nazione”, prosegue la nota.

“Riteniamo che dal PD possa ricostruirsi un nuovo spirito partecipativo che, partendo dal basso, abbia la capacità di comprendere le realtà territoriali e i bisogni emergenti di dei cittadini. Siamo un partito di sinistra e la nostra storia ci impone di riuscire ad interpretare, rappresentare e declinare, con il necessario vigore e la giusta efficacia, i principi della sinistra riformista che sono uguaglianza, solidarietà, libertà, interesse per il bene comune e per i più deboli. L’elezione di Nicola Irto, Enza Bruno Bossio, Nico Stumpo, oltre all’ottimo risultato ottenuto dal giovane Vittorio Pecoraro sono il segnale che la politica dei fatti concreti, del civismo e della partecipazione democratica è attiva e su di essa possiamo, uniti, costruire il futuro della Calabria”, si conclude la nota del Circolo PD di Rende.