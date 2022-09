Elezioni, Orlando: “destra ha ostacolato il salario minimo”

1 Settembre 2022 10:22

Elezioni, Orlando: “una soglia minima di salario sicuro sarebbe necessaria laddove avanza il lavoro povero: nei servizi, al Sud e nelle piccole imprese”

“La Destra ha ostacolato il salario minimo in tutti i modi. Il loro problema è che non riescono mai a pronunciare la parola disuguaglianza. Una soglia minima di salario sicuro sarebbe necessaria laddove avanza il lavoro povero: nei servizi, al Sud e nelle piccole imprese. Il lavoro povero è una realtà drammatica in Italia, siamo al 12-13%, una percentuale destinata a crescere con l’inflazione. E un lavoro precario significa salari bassi oggi e pensioni basse domani. Ora Salvini dice che serve una norma contro le delocalizzazioni”. E’ quanto afferma in un post su Facebook è il ministro del Lavoro ed esponente del Pd, Andrea Orlando.

“Allora perché la Lega mi ha frenato quando volevo mettere vincoli più stringenti alle multinazionali che scappano dall’Italia da un giorno all’altro? E così pure sull’abuso degli stage gratuiti: ho provato a contrastarli, ma mi sono trovato contro le Regioni di Centrodestra”, conclude Orlando.