Elezioni, il Movimento 5 Stelle: “siamo di sinistra, dopo le elezioni nuova alleanza con il Pd”

21 Settembre 2022 11:10

Elezioni, il Movimento 5 Stelle non si maschera più: dalla post ideologia alla collocazione a sinistra e con l’orizzonte di una nuova annunciata alleanza con il Pd

Il Movimento 5 Stelle non nasconde più la sua identità: a chiarire la collocazione del Movimento, se ce ne fosse ancora bisogno, è stata Chiara Appendino ieri sera ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta. L’ex sindaco di Torino, candidato come capolista in tutti i collegi del Piemonte (e quindi con un seggio blindato in parlamento), rispondendo alle domande dei giornalisti ha detto “certo che siamo di sinistra“, e rivendicando la propria collocazione politica ha anche sottolineato come “l’alleanza con il Partito Democratico c’è ancora in molti comuni, perché andiamo divisi alle elezioni dovreste chiederlo a Letta che ha voluto rompere. Ma in futuro confido che torneremo insieme“.

In modo più esplicito il leader del Movimento, Giuseppe Conte, ha detto ieri senza mezzi termini che con una nuova leadership del Pd, in vista della debacle elettorale attesa da Letta, la possibilità di una nuova alleanza tra Pd e M5S sarà concreta, richiamando l’esperienza del Governo Conte II. Dopotutto il Movimento 5 Stelle governa da più di tre anni insieme al Pd, a Speranza e a tutte le forze di sinistra: non sarebbe, quindi, una novità.