Elezioni: troppi fotografi e cameramen al seggio, la Meloni voterà alle 23

25 Settembre 2022 12:15

Elezioni: cambio di programma per Meloni, vota alle 23

Troppi fotografi, cameramen e operatori dell’informazione al seggio dell’istituto Vittorio Bachelet in via Beata Vergine del Carmelo a Roma dove Giorgia Meloni avrebbe dovuto votare questa mattina ma cambia programma e andrà a votare questa sera alle 23 a chiusura seggio. Il rinvio del voto per la presidente di FdI Giorgia Meloni, viene spiegato dal suo staff, è stato dettato dall’esigenza di consentire un voto sereno agli elettori e la presenza della Meloni non avrebbe permesso ai cittadini di esercitare il proprio diritto di voto con la necessaria calma

“Oggi puoi contribuire a scrivere la storia“. Lo scrive Giorgia Meloni sul suo profilo social. La leader di FdI posta una sua foto con la bandiera italiana e la scritta “Scriviamo la storia insieme“.