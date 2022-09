11 Settembre 2022 22:06

Elezioni, Meloni: “il reddito di cittadinanza non va bene, è culturalmente sbagliato”

“Il reddito di cittadinanza non va bene, è culturalmente sbagliato e io sono l’unica a dire che non è una risposta”. E’ quanto afferma il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso di un comizio a Milano, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

“Lo Stato giusto ti mette in condizione di avere un posto di lavoro, di essere libero”, conclude Meloni.