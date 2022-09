Elezioni, Meloni: “non saranno mesi facili per l’Italia”

21 Settembre 2022 09:10

Elezioni, Meloni: “siamo in un momento non facile per questa nazione. Non saranno mesi facili, preferisco dirvi la verità”

“Siamo in un momento non facile per questa nazione. Non saranno mesi facili, preferisco dirvi la verità perchè possiate scegliere in coscienza cosa fare domenica, non mi è mai piaciuta la politica che mente. A noi è stata consegnata una nazione nella quale siamo fanalino di coda per crescita in tutte le classifiche”. E’ quanto ha affermato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“E’ una situazione non facile e per questo non ci possiamo più permettere una classe politica che scarica miliardi di debiti sui nostri figli per comprare i banchi con le rotelle. Credo sia il tempo di una politica seria”, conclude Meloni.