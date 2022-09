Elezioni, Meloni raggiante: “dagli italiani indicazione chiara per un governo guidato da Fdi”

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è stata accolta dall’applauso dei suoi sostenitori all’Hotel Parco dei Principi primo di iniziare il suo discorso. “Faccio un rapido commento della giornata rimandando a domani tutte le valutazioni più profonde e complete visto che i dati sono ancora non definitivi. Però mi pare che dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani arriva un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia”, rimarca Meloni.

“Sono rammaricata per i dati su astensionismo. La sfida ora è tornare a far credere nelle istituzioni, troppi italiani ancora scelgono di non fidarsi. Bisogna ricostruire il rapporto tra stato e cittadini, che non sono sudditi”, evidenza Meloni.