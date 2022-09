Elezioni, Melenchon a Roma: “Italia fortunata ad avere Unione Popolare”

7 Settembre 2022 20:16

Elezioni, Melenchon a Roma: “l’Italia ha una fortuna ad avere Unione popolare, se voi non ci foste non ci sarebbe nessuno per resistere, voi state costruendo il vero futuro per l’Italia”

“L’Italia ha una fortuna ad avere Unione popolare, se voi non ci foste non ci sarebbe nessuno per resistere, voi state costruendo il vero futuro per l’Italia”. È quanto afferma Jean-Luc Melenchon, leader de La France Insoumise e di Nouvelle Union populaire écologique et sociale, il partito francese di sinistra radicale, alla lista guidata da Luigi de Magistris, durante l’assemblea pubblica al quartiere romano Quadraro.

“Luigi è un buon leader, non bisogna avere paura. L’ho conosciuto a Napoli, le persone dicevano che è ragionevole. E non ha paura – sottolinea – tutti questi partiti corrotti che trovano la maniera per accordarsi pur di sopravvivere se ne devono andare tutti. Bisogna cambiare e regolare i problemi, il primo è il diritto alla sopravvivenza”.