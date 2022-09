Elezioni: Maurizio Lupi (Noi Moderati) in Calabria, sabato iniziativa a Reggio

16 Settembre 2022 11:42

Elezioni, Maurizio Lupi (Noi Moderati) in Calabria: tappe nel fine settimana a Reggio Calabria, Lamezia e nel Cosentino

La campagna elettorale è al rush finale in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. “A testimonianza della grande attenzione che Noi moderati presta alle istanze dei nostri corregionali – c’è scritto in una nota- il leader di Noi con l’Italia (una delle quattro ‘componenti’ della lista insieme a Coraggio Italia, Italia al Centro e Udc) Maurizio Lupi trascorrerà in Calabria l’intero fine-settimana, impegnato in una serie d’incontri e d’appuntamenti pubblici insieme ai candidati di Noi Moderati alle Politiche del 25 settembre”.

Il tour dell’On. Lupi partirà da Reggio Calabria. Alle 16.30 di domani, sabato 17 settembre, primo appuntamento dunque all’ È Hotel con un incontro fra candidati di Noi moderati ed elettori; a fare gli onori di casa il capolista alla Camera Nino Foti. All’ordine del giorno argomenti cruciali per lo sviluppo del Mezzogiorno e della Calabria: infrastrutture, aiuti alle imprese strette nella morsa del caro energia, politiche per il lavoro. Alle 18,30 dello stesso giorno, il leader dei moderati del centrodestra terrà una conferenza stampa al T Hotel di Lamezia Terme insieme ai candidati di Camera e Senato. La “due giorni” calabrese di Maurizio Lupi avrà termine nel Cosentino, con un incontro pubblico a San Lucido, nella cornice del Chiostro comunale, alle 11 del giorno successivo, domenica 18 settembre.