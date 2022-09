Elezioni, Magorno (Terzo Polo): “vogliamo sostenere la Calabria che vale”

21 Settembre 2022 13:15

Elezioni, Magorno (Terzo Polo): “il nostro obiettivo è valorizzare ancora di più questi nostri talenti”

“Seconda parte della visita con Maria Elena Boschi a Corigliano-Rossano. Prima la visita al Codex Purpureus, poi una mattinata dedicata alla scoperta dei prodotti di questo territorio”. Così il candidato alla Camera dei Deputati in Calabria Ernesto Magorno commentando la visita a Corigliano-Rossano con Maria Elena Boschi.

“La Calabria è una regione narrata male, ma conoscendo queste realtà non posso non confermare il fatto che ci sono tanti calabresi onesti che ogni giorno lavorano per far conoscere la Calabria migliore. Il nostro obiettivo è valorizzare ancora di più questi nostri talenti”, conclude Magorno.