Elezioni, Lupi: “vero voto utile è a Noi moderati”

10 Settembre 2022 14:48

Elezioni, Lupi: “è un voto utile per far vincere il centrodestra e i valori per i quali da sempre ci spendiamo, a partire dalla famiglia”

“il voto a Noi moderati è il più utile di tutti”, è quanto afferma il capo politico dell’alleanza elettorale tra i centristi del centrodestra, Maurizio Lupi, in un’intervista ad Avvenire. “E’ un voto utile per far vincere il centrodestra e e i valori per i quali da sempre ci spendiamo, a partire dalla famiglia”, spiega il leader di Noi con l’Italia. Quanto alla concorrenza al centro del Terzo polo, Lupi non ha dubbi: “noi restiamo dove siamo sempre stati, nel centrodestra. Il terzo polo punta invece sull’ingovernabilità”.

“Il popolarismo, il riformismo, il civismo, la buona amministrazione, il pragmatismo, la competenza e il senso di responsabilità sono patrimonio della cultura politica dell’Italia, innanzitutto della società civile. La parola ‘moderati’ individua milioni di donne e uomini che ne fanno pratica di vita quotidiana e cercano rappresentanza, essendosi spesso rifugiati nell’astensionismo”, conclude Lupi.