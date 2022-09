26 Settembre 2022 18:02

Elezioni, le parole del capogruppo di Fdi Lollobrigida sul reddito di cittadinanza

Bisogna “tornare sul reddito cittadinanza“, continuando a garantire “sostegno ai deboli” ma non a chi si “approfitta” di chi lavora, ha detto in conferenza stampa il capogruppo di Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida. “Il reddito di cittadinanza ha fallito miseramente e va cancellato sotto questo aspetto ma questo non significa lasciare i deboli senza sostegno“, ha poi evidenziato.