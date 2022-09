Elezioni, Loizzo soddisfatta per il risultato della Lega in Calabria: “grazie a Salvini”

27 Settembre 2022 11:43

Simona Loizzo, neo eletta alla Camera dei deputati: “grande soddisfazione pe risultato Lega Calabria”

“Sono ovviamente contenta per la mia elezione ma ancor di più per il risultato ottenuto dalla Lega in Calabria, con tre parlamentari conquistati e un consenso addirittura superiore a quello di 5 anni fa”. Lo afferma Simona Loizzo, neo eletta alla Camera dei deputati “Ringrazio gli elettori che ci hanno dato fiducia, i militanti che hanno manifestato il loro entusiasmo, tutti quanti hanno concorso al nostro successo”.

“Porteremo a Roma le istanze dei calabresi – dice Loizzo – collaborando con la Regione sui grandi temi che riguardano il territorio e i calabresi. È stata una campagna elettorale difficile ma vissuta con spirito di abnegazione – aggiunge Loizzo – e con la volontà di convincere gli elettori della bontà del nostro programma. Un grazie particolare a Matteo Salvini – conclude Loizzo – che si è speso per la Calabria con generosità e insieme al quale porteremo avanti le nostre idee”.