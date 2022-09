Elezioni, Loizzo: “garantire diritto allo studio e stabilizzare docenti”

21 Settembre 2022 09:52

Elezioni, Loizzo: “l’impegno della Lega per la scuola parte dalla necessità di garantire il diritto allo studio”

“L’impegno della Lega per la scuola parte dalla necessità di garantire il diritto allo studio, sostenendo le famiglie nell’acquisto dei libri, e stabilizzare decine di migliaia di docenti che vivono nel precariato”. Lo afferma Simona Loizzo, capolista al collegio plurinominale della Camera per la Lega. “Matteo Salvini ha ribadito l’importanza dell’istruzione nel nostro progetto di Governo – dice Loizzo –che vede al centro alunni e docenti. Basta con la precarizzazione di persone che rappresentano una grande risorsa per la nostra comunità. Basta anche con il peso di spese impossibili per l’acquisto dei testi da parte di famiglie che vanno sostenute e aiutate”.

“Nel programma della Lega c’è la stabilizzazione dei precari, compresi quelli di sostegno – aggiunge Loizzo – e un investimento complessivo sulle nuove generazioni che arriva fino agli anni universitari e che porta all’abolizione del numero chiuso nelle facoltà di medicina”.