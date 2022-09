Elezioni, Letta: “è un giorno triste, la colpa è di Conte. Finita mia leadership nel Pd”

26 Settembre 2022 12:30

Le parole del segretario del Pd Enrico Letta il giorno dopo le elezioni politiche

Conferenza stampa da parte del segretario del Pd, Enrico Letta, il giorno dopo le elezioni politiche che hanno visto vincere il partito Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni. “Gli italiani hanno scelto, è una scelta chiara, la scelta di un Governo di Destra. Oggi è un giorno triste, ci aspettano giorni duri”, ha esordito Letta. “Ci siamo battuti in diversi modi per combattere, cercando di far valere i valori del futuro. Voglio ribadire che se siamo arrivati al Governo Meloni è per via del fatto che Giuseppe Conte ha fatto cadere Draghi. Attorno a questo, leader di partiti hanno lavorato contro di noi. Quello di Azione è stato ‘fuoco amico’ come dimostra la candidatura di Calenda nel collegio di Emma Bonino, che ha finito per aiutare l’elezione della candidata di destra. Il Pd è comunque il secondo partito del paese, il secondo gruppo del paese e la prima forza di opposizione, nel Parlamento e nel paese. La nostra opposizione sarà dura, siamo capaci di farla e l’abbiamo già fatta in passato. Il Pd non permetterà che l’Italia esca dall’Europa, si stacchi dai valori europei e dai valori costituenti. Questa sarà la legislatura più a destra della storia d’Italia”.

Letta: “non mi ricandiderò al congresso”

“Assicurerò, in spirito di servizio, la guida del Pd nelle prossime settimane, in vista del congresso, al quale non mi ripresenterò candidato. Credo che spetti a una nuova generazione rilanciare il Partito Democratico nell’interesse dell’Italia e dell’Europa. Nell’interesse del paese è necessario che il Governo Meloni nasca il più presto possibile perché ci sono diverse urgenze da gestire. Ritengo che sarebbe l’ultimo regalo, quello di consegnare alla Destra delle opposizioni sparse. Quindi è importante che si riprendano le fila delle collaborazioni per una opposizione unita, forte, efficace”.

Letta: “se ho pensato a dimissioni? Mia leadership finirà”

“E’ evidente che errori ci sono e ci sono stati, ma io faccio una scelta nell’interesse di un Partito che ora ha bisogno di una nuova legislatura. E’ meglio che sia io a convocarlo, quindi il mio è un gesto di amore verso il partito. Se ho pensato a dimissioni? La mia leadership finirà quando il congresso ne avrà nominata una nuova”.