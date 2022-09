Elezioni: Italexit incontra i suoi elettori a Messina e nella provincia tirrenica

1 Settembre 2022 13:09

Elezioni: grande successo di partecipazione, per gli incontri che si sono tenuti martedì a Messina e ieri Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando

Grande successo di partecipazione, per gli incontri che si sono tenuti martedì a Messina e ieri Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando, dei candidati alla Camera e Senato di Italexit e che li vedrà protagonista domani a Patti. Una conferma del trend che vede nei sondaggi nazionali il partito del Senatore Gianluigi Paragone in continua crescita, e che viene considerato quello che sarà la vera sorpresa di queste elezioni politiche 2022. Tanti i temi trattati nell’incontro con gli elettori di questi due giorni, e di cui ricordiamo volentieri in particolare quello del candidato al Senato, Avvocato Giuseppe Sottile.

Secondo l’avvocato Sottile “Siamo probabilmente nel momento più difficile degli ultimi 70 anni. Nel bel mezzo di una guerra da noi non voluta per la quale vengono applicate sanzioni che alla fine si ritorcono contro di noi. Il costo del gas è salito oltre i 320 euro per megawattore, mentre quello dell’elettricità è arrivato a 700 euro per megawattore tutto cio si traduce nel rischio di chiusura di oltre 120000 aziende e la perdita di di quasi 400000 posti di lavoro”. L’avvocato infine ricorda le grandi colpe dei governi Conte e Draghi inchiodandoli alle loro responsabilità: “Noi non dimentichiamo le vostre frasi di incitazione all’odio e alla discriminazione! Noi non dimentichiamo quelli che hanno diviso l’Italia in zone colorate; quelli che con le chiusure inutili hanno fallire migliaia di attività economiche. Noi non dimentichiamo quelli che hanno impedito le cure, quelli che hanno fatto morire migliaia di persone da sole, nelle terapie intensive, quelli che hanno diviso le famiglie, mettendo le persone le une contro le altre, quelli che hanno alimentato l’odio e la discriminazione nei confronti di chi ha scelto di non vaccinarsi. Noi non dimentichiamo quelli che hanno imposto il ricatto vaccinale sul lavoro. Noi non dimentichiamo chi ci ha impedito di entrare nei bar o di andare al ristorante, al cinema, allo stadio o a teatro,e chi ci ha fatto pranzare fuori, in disparte, all’aperto, come appestati. Noi non dimentichiamo!“

Nell’intervento della candidato alla camera, l’insegnate Valentina Serranò, ha sottolineato: “sono oltre due anni che ho il piacere e l’onore di incontrare, attraverso le decine di manifestazioni che ho fatto in giro per la Sicilia, migliaia e migliaia di persone nelle piazze più belle della nostra amata Terra. E oggi vi voglio parlare proprio di un tema a me caro, la scuola. Una scuola privata degli esempi migliori, dentro cui si sono verificate le più ignobili discriminazioni verso insegnanti e alunni che non si sono sottoposti alle sperimentazioni di massa. Una scuola strumento di propaganda funzionale attraverso cui plagiare i più piccoli e funzionale al sistema che diventa sponsor eccellente di tutte le devianze. Una scuola fatta di insegnanti ricattatati, Una scuola complice dei crimini peggiori!”.