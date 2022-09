Elezioni, Ingroia: “pronto ad incontrare Berlusconi ad Arcore”

8 Settembre 2022 13:28

Elezioni, Ingroia: “così come Berlusconi è venuto da me quando io l’ho interrogato, sono pronto ad andare ad Arcore da lui, poi bisogna vedere i contenuti. Comunque stiamo parlando di fantapolitica, perché Berlusconi non mi chiama”

“Così come Berlusconi è venuto da me quando io l’ho interrogato, sono pronto ad andare ad Arcore da lui, poi bisogna vedere i contenuti. Comunque stiamo parlando di fantapolitica, perché Berlusconi non mi chiama”. Lo ha dichiarato Antonio Ingroia, candidato di Italia Sovrana e Popolare, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su YouTube rispondendo alla domanda “Qualora il suo partito superasse il 3% e Berlusconi, insieme con Salvini e Meloni, la chiamassero per aprire una trattativa per la formazione del governo, sarebbe pronto ad andare ad Arcore?”.

Ingroia ha poi proseguito: “il mio partito si chiama “Italia sovrana e popolare” e non è fantapolitica perché noi il 3% lo superiamo di sicuro. Tornando al tema Berlusconi, non c’è assolutamente una demonizzazione di Berlusconi, il punto è quali sono i programmi e i contenuti. Tra l’altro, nell’ultimo interrogatorio che abbiamo fatto nel 2012, poco prima di dare le mie dimissioni dalla Magistratura, fu Berlusconi a dirmi, ma era una cosa a doppio taglio visto che allora ero magistrato, vedo in lei un grande futuro in politica”.