Elezioni, il M5S: “Letta e Meloni si ammirano e si piacciono”

7 Settembre 2022 22:40

Elezioni, il M5S: “solo apparentemente litigano, a guardar meglio Enrico Letta e Giorgia Meloni si ammirano e si piacciono”

“Solo apparentemente litigano, a guardar meglio Enrico Letta e Giorgia Meloni si ammirano e si piacciono”. Così un post pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle. “Come non ricordare – è scritto nel post – quando, in una notte di luglio, decisero di manomettere il reddito di cittadinanza votando insieme un emendamento al decreto Aiuti che, di fatto, affossava il provvedimento? O come dimenticare la grande sintonia tra Letta e Meloni quando si parla di guerra in Ucraina e di invio di armi, armi e ancora armi: un’escalation militare che sta allontanando ogni prospettiva di negoziato e pace. O, ancora, in tema di transizione ecologica dove oltre alle trivellazioni si pensa agli inceneritori come opzione per la gestione dei rifiuti”.

“Lo stesso Guido Crosetto, deus ex machina di FdI, parla per il dopo voto di un possibile patto tra Letta e Meloni. Uno scambio di amorosi sensi. Ma al loro feeling preferiamo la via solitaria. Quella scomoda e coraggiosa #dallapartegiusta”, conclude il post del M5S.