Elezioni, il figlio Bolsonaro soddisfatto: “Meloni è Dio, patria, famiglia”

26 Settembre 2022 05:15

Elezioni, Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente del Brasile, Jair, e deputato dello Stato di San Paolo, si è complimentato su Twitter con Giorgia Meloni

Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente del Brasile, Jair, e deputato dello Stato di San Paolo, si è complimentato su Twitter con Giorgia Meloni, vincitrice delle elezioni italiane, ricordando che la leader di Frateli d’Italia è “Dio, patria e famiglia”.

Il voto in Italia precede di appena una settimana il testa-a-testa in Brasile tra Jair Bolsonaro, leader dell’estrema destra in America Latina, e il leader della sinistra brasiliana, l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.