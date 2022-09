Elezioni, gli Exit Poll: vittoria solida per il centrodestra, Pd sotto il 20%. Terzo il Movimento 5 Stelle | DATI

25 Settembre 2022 23:07

Elezioni, tre Exit Poll (Rai, La7 e Tecnè) lanciano il centrodestra verso una vittoria schiacciante. I dati

Alle 23:00 su Rete 4 durante la trasmissione condotta da Nicola Porro, “Quarta Repubblica”, sono stati pubblicati i primi dati dei sondaggi post elettorali con l’intention Poll di Tenè che conferma quanto già filtrato nei giorni scorsi. Secondo queste proiezioni, la coalizione di centrodestra avrebbe una solida maggioranza di Governo con il 43,5% delle preferenze, ben oltre il 27% del centroisinstra. I dati:

Fratelli d’Italia 24,5%

Partito Democratico 19%

Movimento 5 Stelle 16%

Lega 10,5%

Forza Italia 7%

Azione – Italia Viva 7%

La maggioranza del Centrodestra sarebbe schiacciante in entrambe le camere. I dati sono confermati anche dai primi Exit Pool di Rai e La7. Ricordiamo che gli Exit Pool sono soltanto dei sondaggi, e che spesso sono andati incontro a clamorosi errori nella storia delle elezioni politiche italiane. Soltanto i dati reali dello spoglio che inizierà a breve. Tutti i dati saranno in diretta su StrettoWeb nell’apposita pagina con lo spoglio delle elezioni politiche in diretta.