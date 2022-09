Elezioni, Franceschini (Pd): “alleanza con il M5S e Azione? Vedremo dopo il voto”

14 Settembre 2022 09:36

Elezioni, Franceschini (Pd): “il Movimento 5 Stelle ha rotto consapevolmente con noi un rapporto costruito in tre anni”

“I cinque stelle hanno rotto consapevolmente con noi un rapporto costruito in tre anni. Avevamo detto e ridetto a Conte che, se avesse fatto saltare il governo Draghi, non avremmo potuto fare un’alleanza con loro e non gli è parso vero. E’ che, al fondo, pensavano che stando al governo con noi avrebbero perso voti”. E’ quanto afferma il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini in un’intervista a Repubblica.

“Lo trovo di una miopia assoluta. E’ inutile raccontare che vuoi fare la forza progressista se hai costruito le condizioni per una vittoria della destra”, rimarca. Dopo il voto si può ricostruire un’alleanza? “Prima dobbiamo andare al voto nel miglior modo possibile. Ma certo Calenda e i cinque stelle li considero ex alleati che hanno deciso di rompere con noi facendo un danno al paese, gli altri sono avversari. Non è la stessa cosa. Se fosse necessario formare un governo di coalizione vedremo, ma non è l’argomento di oggi”, conclude.