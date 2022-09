Elezioni, Farnesina: “dal voto estero nessuna grande criticità”

13 Settembre 2022 18:11

Elezioni, Vignali: “quello del voto all’estero è un esercizio complesso che la Farnesina e la rete diplomatica e consolare gestiscono da anni con impegno”

“Quello del voto all’estero è un esercizio complesso che la Farnesina e la rete diplomatica e consolare gestiscono da anni con impegno, grande attenzione e anche con ottimi risultati”. Lo ha dichiarato il direttore generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie, Luigi Maria Vignali, in conferenza stampa alla Farnesina.

“In meno di 10 mesi abbiamo fatto votare gli italiani all’estero per tre volte. In molti Paesi per i ‘comites’, comitati degli italiani all’estero, poi il referendum sulla giustizia e ora le politiche. Grandi problemi e criticità non si sono rilevati durante questi esercizi. Poi ci sono episodi che vanno affrontati e li stiamo affrontando, ma l’esercizio elettorale va avanti in maniera corretta”, conclude.