Elezioni, Falcomatà punta tutto su Irto e Battaglia: l’impegno del Sindaco sospeso per le liste del Pd

6 Settembre 2022 12:28

Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria sospeso dopo la condanna nel processo Miramare, si impegna in campagna elettorale per il Partito Democratico

Il sindaco di Reggio Calabria, sospeso dopo la condanna nel processo Miramare, decide di tornare protagonista pubblico ed esplicito della vita politica della città in vista delle elezioni politiche del 25 settembre: Falcomatà, infatti, ha deciso di impegnarsi personalmente per le candidature di Nicola Irto e Mimmo Battaglia, su cui punta non solo per sostenere due compagni di partito ma anche per riaffermare la propria consistenza elettorale con l’intenzione di dargli peso qualora riesca ad ottenere un’assoluzione in appello e rientrare sullo scranno più alto di Palazzo San Giorgio.

La scorsa settimana, nei locali della fondazione Falcomatà, il sindaco sospeso ha partecipato ad una riunione con Nino De Gaetano annunciando il proprio pieno sostegno e la propria convinta mobilitazione elettorale per sostenere la candidatura di Mimmo Battaglia, riferimento del Partito Democratico nell’uninominale a Reggio Calabria. Stamani, con un post su facebook, Falcomatà ha poi rivendicato una lunga storia politica comune con Nicola Irto, scrivendo che la battaglia elettorale di Battaglia e Irto “è la NOSTRA sfida” per “un futuro da scrivere insieme“.