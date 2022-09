Elezioni, Fabio Foti candidato nel M5S: “siamo pronti a lottare per entrare in Parlamento”

“Da stasera, attraverso il mio nome, siamo tutti candidati del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Scilla-Reggio-Locri-Monasterace. Ci ha convocati la sola forza politica rappresentativa del popolo, l’unica che quotidianamente si occupa di bisogni dei cittadini, parla di economia reale, trova soluzioni per la ridistribuzione delle risorse economiche, si impegna veramente nella lotta alla povertà, batte i pugni sui tavoli governativi affinché tutti abbiano un salario minimo dignitoso, ha in agenda la transizione ecologica, mostra una autentica anima ambientalista, crede nel futuro roseo dei giovani e delle generazioni future, dimostra come si abbattono i costi della politica e se ne marginalizzano i privilegi“, è quanto afferma Fabio Foti.

“Un Movimento che continuerà con forza a rappresentare gli ultimi, chi non ce la fa, chi è in difficoltà, chi necessita di aiuto perché nessuno debba più restare indietro ed a tutti i cittadini sia garantita equità e giustizia sociale. Siamo pronti a lottare per entrare in Parlamento. Per far sentire distintamente la voce della nostra comunità. Per essere finalmente rappresentati nelle Istituzioni. È una grande occasione per la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Non la sprecheremo. Perché siamo dalla parte giusta”, conclude Foti.