Elezioni: i NOMI dei parlamentari siciliani alla Camera e al Senato

28 Settembre 2022 10:06

Elezioni, i parlamentari eletti in Sicilia fra sistema uninominale e sistema proporzionale alla Camera ed al Senato

Finite le elezioni e lo scrutinio, è tempo di capire chi rappresenterà al Sicilia a Roma: ecco, quindi, i parlamentari siciliani eletti fra sistema uninominale e sistema proporzionale alla Camera ed al Senato. Nella circoscrizione Sicilia 1, Fdi prende due seggi: Gianluca Caramanna e Antonio Giordano. Forza Italia conquista un posto con Giorgio Mulè. Scatta un posto anche per la Lega per Annalisa Tardino. Per il Movimento 5 Stelle vengono eletti Ida Carmina, Valentina D’Orso e Daniela Morfino. Il Pd riesce a conquistare un solo posto con Peppe Provenzano, mentre in Azione-Italia viva ce la fa Davide Faraone.

Sempre alla Camera, ma nella circoscrizione Sicilia 2, Fdi fa bottino pieno con tre seggi, Maurizio Leo, Manlio Messina ed Eliana Longi. In Forza Italia eletta Matilde Siracusano. Nella Lega, invece, Anastasio Carrà. Il M5S elegge tre deputati: Luciano Cantone, Angela Raffa e Filippo Scerra. Due gli eletti del Pd: il segretario regionale Anthony Barbagallo e Stefania Marino. Il Terzo Polo conquista un seggio con Giuseppe Castiglione.

Al Senato Fdi elegge Bucalo e Pogliese. Il seggio di Forza Italia è di Gianfranco Miccichè (da vedere se opterà per la regione). La Lega ottiene un posto per il deputato uscente Nino Germanà. Tre sono i grillini eletti: Barbara Floridia, Ketty Damante e Pietro Lorefice. Il seggio di Azione- Italia Viva scatta con Carlo Calenda. Due seggi per il Pd, con Annamaria Furlan e Antonio Nicita.

Restando al Senato, per i collegi uninominali, per il M5S a Palermo conquista il seggio Dolores Bevilacqua. Il Centrodestra occupa quattro seggi con Raoul Russo, Stefania Craxi, Nello Musumeci e Salvatore Sallemi. Il movimento di Cateno De Luca, Sud chiama Nord, conquista un posto a Messina con Dafne Musolino.

Per i collegi uninominali della Camera, abbiamo: Davide Aiello del M5S, Maria Carolina Varchi, Francesco Saverio Romano, Michela Vittoria Brambilla, Calogero Pisano, Marta Antonia Fascina, Antonino Minardo, Valeria Carmela Sudano, Francesco Maria Ciancitto , Giovanni Licata Cannata e Tommaso Antonino Calderone, tutti del Centro/Destra. Un seggio anche per Sud chiama Nord, con Francesco Gallo, vice sindaco di Messina.