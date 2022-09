13 Settembre 2022 16:06

Elezioni: doppio appuntamento per il Pd reggino, partecipati incontri a Melito e a Ravagnese. Domani si replica a Reggio con i DP e a Villa San Giovanni

Doppio appuntamento per la campagna elettorale del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Primo impegno nel pomeriggio a Melito Porto Salvo con un partecipato dibattito tenutosi alla Villa Comunale moderato dalla componente del Direttivo del Circolo Pd Luisa Nipote. Presenti, oltre il Segretario della Federazione metropolitana Antonio Morabito, i Dirigenti nazionali del Pd Giuseppe Falcomatà e Seby Romeo, ed i candidati Nicola Irto, anche nella sua veste di Segretario regionale del Partito Democratico, Mimmo Battaglia e Nico Stumpo.

Sul tavolo gli impegni ed i progetti del Partito Democratico per l’area grecanica, l’attività ed i programmi sul tema della viabilità e dei collegamenti per le aree interne. Sullo sfondo la proposta, lanciata a livello nazionale dal segretario Pd Enrico Letta, di un piano straordinario per il Mezzogiorno. Tra le proposte avanzate dai Democratici il piano di assunzioni che prevede, entro il 2024, 300.000 nuovi dipendenti nelle amministrazioni centrali e negli enti territoriali, e che successivamente, fino al 2029, si proceda con l’immissione di almeno 120.000 nuovi dipendenti all’anno, per un totale di 900.000 nuove assunzioni. Complessivamente sono sette linee di azione per il Mezzogiorno su cui intervenire con i fondi del Pnrr e con le politiche ordinarie: Pubblica amministrazione; Sanità, scuola e servizi di cittadinanza; Transizione ecologica e gestione delle acque; Lavoro e imprese; Zone economiche speciali (Zes); Sicurezza e legalita’; Insularità.

La piattaforma programmatica del Partito Democratico si è rinnovata in serata durante l’incontro con i candidati svoltosi al Centro civico di Ravagnese, quartiere della periferia sud di Reggio Calabria. Anche in questa occasione, insieme ai dirigenti provinciali e cittadini del Partito, i segretari cittadino e provinciale, Valeria Bonforte e Antonio Morabito, presenti i candidati Irto, Battaglia e Stumpo.

Domani mercoledi 14 settembre il Partito Democratico tornerà ad incontrarsi a Reggio Calabria, nell’incontro promosso dal movimento Democratici e Progressisti alle ore 17.00 presso la sede di Via Demetrio Tripepi 78 ed ancora a Villa San Giovanni in piazza Calabrò (già piazza dei Parlamenti) presso l’Associazione culturale “Le cave”, per un incontro moderato da Filippo Bellantone ed Enzo Musolino, alla presenza della Sindaca Giusy Caminiti, dei candidati Nicola Irto e Mimmo Battaglia, del Segretario provinciale Antonio Morabito e dei Dirigenti nazionali Giuseppe Falcomatà e Seby Romeo.