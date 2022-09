4 Settembre 2022 19:51

Elezioni: domani inaugurazione della sede elettorale di “Noi moderati” a Reggio Calabria, saranno presenti i candidati di Camera e Senato

“Domani, Lunedì 5 Settembre, alle ore 17.30, sarà inaugurata la sede elettorale di Noi moderati a Reggio Calabria, in vista delle prossime elezioni politiche”. E’ quanto dichiara in una nota Nino Foti, responsabile nazionale Mezzogiorno per Noi con l’Italia e candidato alle prossime elezioni politiche come capolista alla Camera per Noi moderati. “In un momento in cui istituzioni e cittadini sono così distanti – aggiunge Foti – proveremo a dare il nostro piccolo contributo per riavvicinare la politica alla gente”.

All’iniziativa, prevista per le ore 17.30 su Corso Garibaldi 316 a Reggio Calabria, saranno presenti i candidati di Camera e Senato della lista Noi Moderati.