15 Settembre 2022 18:49

Elezioni, domani a Reggio Calabria iniziativa di Europa Vede-Sinistra Italiana presso la Rosa dei Venti sul lungomare Falcomatà

“I candidati e le candidate calabresi di Europa Verde e di Sinistra Italiana alle prossime elezioni incontreranno la cittadinanza di Reggio venerdì 16 settembre alle ore 18 presso la Rosa dei Venti sul lungomare Falcomatà. L’appuntamento sarà l’occasione per confrontarsi con loro sulle emergenze ambientali e sociali che incidono sempre più drammaticamente sulla vita dei calabresi. Ci riferiamo in primo luogo alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti che hanno trasformato le strade cittadine in vere discariche, e poi alla depurazione delle acque di balneazione non meno critica dei rifiuti per la salute pubblica. E come dimenticare l’abbandono delle montagne devastate dagli incendi che distruggono migliaia di ettari di bosco e con essi l’habitat della fauna selvatica, e instaurano le condizioni per frane e alluvioni“. E’ quanto afferma Gerardo Pontecorvo, Segretario della Federazione metropolitana di Europa Verde e Candidato al Senato per EV/SI

“La situazione sociale è preoccupante in tutta Italia e soprattutto in Calabria. Ecco perché l’alleanza EV/SI si batterà per la creazione di nuovi posti di lavoro con un reddito minimo garantito e l’applicazione di un meccanismo di compensazione per stipendi, salari e pensioni. Riguardo alla sanità, le condizioni di assistenza sono sempre più deficitarie e il debito delle ASP calabresi è enorme. Anche nel campo culturale le cose non vanno certo meglio: lotteremo perché la Calabria si doti finalmente di una legge nel settore così che la cultura non sia affidata ancora a iniziative estemporanee. Dunque, quella offerta dalla lista EV/SI è un’occasione unica di confronto nel panorama della campagna elettorale focalizzata invece su sterili e spesso rissosi dibattiti tra leader lontani dalle reali esigenze del territorio”, conclude.