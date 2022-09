Elezioni, domani a Locri la manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia

21 Settembre 2022 16:14

Elezioni, Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale chiuderanno la campagna elettorale in Calabria con due eventi il prossimo giovedì 22 settembre a Locri e venerdì 23 settembre a Catanzaro

Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale chiuderanno la campagna elettorale in Calabria con due eventi il prossimo giovedì 22 settembre a Locri e venerdì 23 settembre a Catanzaro. Sul palco della città di Zaleuco, guidata da un decennio dal sindaco Giovanni Calabrese, candidato alla Camera dei Deputati, saranno presenti i candidati alla Camera e Senato, Alfredo Antoniozzi, Giovanna Cusumano, Pasquale La Gamba, Maria Bottaro ed Ernesto Rapani, guidati dall’assessore Fausto Orsomarso e dalla coordinatrice di Fratelli d’Italia in Calabria Wanda Ferro.

Per la manifestazione – che si terrà in piazza dei Martiri con inizio alle ore 18 – arriveranno a Locri i coordinatori e dirigenti di Fdi delle cinque province calabresi, i consiglieri regionali Giuseppe Neri, Antonio Montuoro e Luciana De Francesco, l’assessore regionale Filippo Pietropaolo, il parlamentare europeo Vincenzo Sofo ed il coordinatore reggino Denis Nesci, il coordinatore reggino di Gioventù Nazionale Giuseppe Vacalebre e tanti militanti e amministratori calabresi di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale. Nel maxi schermo si collegherà da Roma l’onorevole Giovanni Donzelli e dalla piazza di Locri si potrà assistere in diretta anche al comizio di chiusura della campagna elettorale che Giorgia Meloni terrà in contemporanea a Piazza del Popolo a Roma. Concluderà l’on. Wanda Ferro.

Venerdì 23, a Catanzaro – con inizio alle ore 18,30 al Dandy Club del quartiere Lido – l’evento di chiusura con dirigenti e candidati di Fdi a Camera e Senato, l’ultimo atto di una strepitosa campagna elettorale che candidati e militanti di Fratelli d’Italia hanno come sempre fatto nelle piazze e tra la gente.