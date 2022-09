Elezioni, il ministro degli Esteri spagnolo: “Meloni? Populismi finiscono sempre in disastro”

26 Settembre 2022 11:07

Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albarès commenta il successo di Giorgia Meloni nelle Elezioni: in un momento di grande incertezza ha trionfato il populismo

“I populismi finiscono sempre in un disastro“. È il commento di José Manuel Albarès, ministro degli Esteri della Spagna, rilasciato in merito al successo di Giorgia Meloni nelle Elezioni politiche in Italia. Secondo il ministro spagnolo, in un momento di forte incertezza socio-economica, è stato premiato il populismo.

“E’ un momento di incertezza e nei momenti di incertezza i populismi acquistano sempre importanza e finiscono sempre allo stesso modo: in un disastro. La loro risposta è sempre la stessa: chiudiamoci in noi stessi e torniamo al passato“, ha dichiarato Albarès.