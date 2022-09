Elezioni politiche 2022, Di Maio a Salvini: “toc toc! Volevi un confronto tv e sei sparito” | VIDEO

2 Settembre 2022 14:01

Luigi Di Maio stuzzica Matteo Salvini su TikTok: il leader di Impegno Civico chiama in causa il collega della Lega aprendo a un confronto tv

“Toc toc, qualcuno ha visto Salvini? Aveva detto che voleva confrontarsi con me, io ho accettato il confronto e poi è scomparso, non so più dove sia“. Luigi Di Maio si rivolge così a Matteo Salvini in un video postato su TikTok, quella che sembra essere diventata la piattaforma di riferimento dei politici italiani degli ultimi giorni. Dopo i simpatici video postati nella giornata di ieri da Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, nelle ultime ore anche Di Maio ha scelto la giovane piattaforma social per differenziare la propria comunicazione in vista delle Elezioni politiche 2022.

“Vorrei confrontarmi con lui su un paio di temi – continua Di Maio –, prima di tutto sul perché non è d’accordo sul tetto massimo al prezzo del gas, che farebbe pagare molto meno a imprese e famiglie il costo dell’energia. Forse perché è passato dal ‘prima gli italiani’ al prima gli interessi di Putin? Questo non lo so, ma è per questo che voglio fare questo confronto con lui. Se lo vedete, ditegli che lo sto cercando…“, conclude Di Maio con un sorriso.