Elezioni, Di Maio: “rimonta possibile, centrodestra non vincerà”

19 Settembre 2022 09:05

Elezioni, Di Maio: “credo che un governo di centrodestra non nascerà: la nostra rimonta è possibile”

“Credo che un governo di centrodestra non nascerà: la nostra rimonta è possibile. Possiamo convincere in questa settimana tanti indecisi a votare per la coalizione progressista e Impegno civico e ribaltare così il risultato”. E’ quanto afferma a Radio Capital Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico.

“Con il Pd in passato ce ne siamo dette tante e di tutti i colori – prosegue – ma poi abbiamo imparato a costruire insieme e siamo arrivati a queste elezioni cercando di costruire una coalizione responsabile che possa risolvere il problema energetico”, conclude.