Elezioni, dai voti provenienti dall’Argentina schede false e anomalie: chiesto l’annullamento

26 Settembre 2022 11:47

Dai seggi argentini spuntano schede stampate da tipografie non ufficiali con l’intestazione Camera dei “Diputati” e ulteriori anomalie: chiesto l’annullamento

Nel corso dello spoglio per le Elezioni politiche 2022 sono sorte alcune anomalie legate ai voti della Ripartizione America Meridionale della Circoscrizione estero. Sarebbero state trovate, infatti, alcune schede con l’intestazione Camera dei “Diputati” nelle sezioni relative alle Circoscrizioni consolari di Rosario e La Plata. A denunciare il fatto è stato il senatore uscente Fabio Porta, candidato alla Camera dei Deputati, insieme a Luciano Vecchi, responsabile per gli Italiani all’Estero del Pd. “Sono evidentemente schede stampate da tipografie non ufficiali, sono migliaia in tutte le sezioni – afferma Porta a 9colonne -.

Abbiamo chiesto ai vari presidenti di annullarle e di segnalarne l’esistenza nel verbale di chiusura dei seggi“. Nella maggior parte di queste schede “palesemente false, sono riportati voti riconducibili all’Usei“, prosegue Porta riportando altre anomalie riscontrate alla Fiera di Roma, dove si svolge parte dello spoglio. Nella giornata di ieri sarebbero state trovate molte buste “anomale”.

“L’anomalia, ci ha detto un rappresentante di lista presente in loco, è relativa a quelle in arrivo dal consolato di La Plata, in Argentina. All’interno dei plichi ‘grandi’ provenienti da La Plata ci sarebbero infatti le buste ‘piccole’ con le indicazioni di voto con il tagliando di Rosario“. Le buste con il contenuto sbagliato (in ogni plico dovrebbe esserci corrispondenza tra la busta ‘grande’ e la busta contenente l’indicazione di voto, ndr) sarebbero fino ad ora qualche centinaio.