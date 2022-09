Elezioni, Conte: “difendiamo il Reddito di Cittadinanza”

3 Settembre 2022 09:34

Elezioni, Conte: “difendiamo il Patto per Napoli ed il Reddito di Cittadinanza”

“Il M5s difenderà il Patto per Napoli e il reddito di cittadinanza”. E’ quanto afferma a ‘Il Mattino’, il presidente del Movimento, Giuseppe Conte. Per l’ex premier “con la destra al governo si rischia di ampliare il divario con il Nord. M5s e’ radicato nel Mezzogiorno. Noi in crisi? Non direi. Anzi, noto fiducia e entusiasmo”.

Conte conferma: “con il Pd dialogo chiuso. I Dem sono appiattiti sull’agenda Draghi, noi andiamo avanti per la nostra strada. Contro la crisi energetica servono subito il tetto al prezzo del gas e uno scostamento di bilancio”.