Elezioni, Conte: “Agenda Draghi insidiosa per la salute della democrazia”

1 Settembre 2022 10:15

Elezioni, Conte: “l’agenda Draghi come metodo se diventasse la regola sarebbe insidiosa per la democrazia non prevedendo dialettica e confronto”

“L’agenda Draghi come metodo se diventasse la regola sarebbe insidiosa per la democrazia non prevedendo dialettica e confronto. E’ un’agenda incomprensibile che non auspico per la salute della democrazia”. E’ quanto afferma il presidente del Movimento 5 Selle Giuseppe Conte intervenendo ai microfoni di radio Cusano campus.

“Noi riteniamo che la politica con la P maiuscola, con una visione del Paese debba riappropriarsi di questo spazio pubblico con scelte responsabili”, conclude.