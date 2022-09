Sicilia: comuni sciolti per mafia, a Tortorici e Partinico si vota il 13 novembre

6 Settembre 2022 20:31

Elezioni comunali Sicilia: si voterà il 13 novembre prossimo nei due comuni siciliani sciolti per mafia Partinico e Tortorici

Si voterà il 13 novembre, in un’unica giornata, nei due comuni siciliani sciolti per mafia Partinico e Tortorici. La giunta regionale, nella seduta di oggi, ha fissato la data del turno elettorale straordinario. I comuni di Partinico, in provincia di Palermo, e Tortorici, in provincia di Messina, erano stati sciolti per infiltrazioni mafiose.

Urne aperte anche a Misiliscemi, in provincia di Trapani, comune istituito nel febbraio del 2021, per la prima volta al voto per l’elezione di sindaco e Consiglio comunale.