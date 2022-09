Elezioni, Chinnici a Messina: “il Movimento 5 Stelle ci ha danneggiato”

10 Settembre 2022 17:38

Elezioni, Chinnici a Messina: “il M5S ci ha danneggiato, ho rispetto per chi fa i sondaggi ma credo che siano suscettibili di numerose variabili”

Punta a ribaltare i sondaggi, Caterina Chinnici, candidata del Pd e Centopassi alla presidenza della Regione siciliana, a Messina per un evento nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca: “ho rispetto per chi li fa ma credo che siano suscettibili di numerose variabili. Sappiamo che c’è una fetta enorme di astensionismo, altrettanto enorme è il numero di persone indecise, ci sono quasi 15 giorni di campagna elettorale credo che c’è tutta la possibilità di cambiare le attuali previsioni dei sondaggi”

“La mia idea – rimarca- è di convincere queste persone cercando di incontrarle, continuando a fare quello che ho sempre fatto, facendo incontri ampi o più ristretti per discutere insieme del programma. Restando anche in una posizione di ascolto, perché quello che è il programma che abbiamo predisposto per l’alleanza tra PD, il Movimento Cento passi di Claudio Fava a cui si è aggiunto il sostegno di +Europa e il Partito socialista italiano, lo considero ancora una sorta di work in progress, ci sono le proposte del governo ma mi piace ascoltare per eventualmente arricchirle. Che l’uscita del Movimento 5 stelle dalla coalizione ci abbia danneggiato – conclude – è un dato di fatto perché è venuta meno una parte importante della coalizione e del sostegno alla mia coalizione”.